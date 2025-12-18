Зеленський: є системи ППО, на яких немає деяких видів ракет

"Ми сьогодні говоримо і про протиповітряну оборону, про деякі ракети, не хочу говорити вголос, яких дефіцит, є деякі системи на яких немає деяких видів ракет", - розповів він.

Президент України зазначив, що мав розмову з партнерами, і додав, що з цього питання "можна дискутувати довго і багато, але кожного дня летить".

"Кожну хвилину кудись прилітає. Це треба збивати. І тому партнери або дають ліцензії, або дають ракети, або допомагають грошима, ми самі купуємо", - сказав Зеленський.

Він додав, що найкращою відповіддю на питання, чи розуміє це Європа, є закладення росіянами рекордних бюджетів не на мир, а на війну з Україною.