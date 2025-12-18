RU

Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский: есть системы ПВО, на которых нет некоторых видов ракет

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В Украине есть дефицит некоторых ракет к системам противовоздушной обороны. Украинский лидер Владимир Зеленский призвал Европу или предоставить это вооружение, или дать деньги на его приобретение.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с медиа в Брюсселе.

"Мы сегодня говорим и о противовоздушной обороне, о некоторых ракетах, не хочу говорить вслух, которых дефицит, есть некоторые системы на которых нет некоторых видов ракет", - рассказал он.

Президент Украины отметил, что имел разговор с партнерами, и добавил, что по этому вопросу "можно дискутировать долго и много, но каждый день летит".

"Каждую минуту куда-то прилетает. Это надо сбивать. И поэтому партнеры или дают лицензии, или дают ракеты, или помогают деньгами, мы сами покупаем", - сказал Зеленский.

Он добавил, что лучшим ответом на вопрос, понимает ли это Европа, является заложение россиянами рекордных бюджетов не на мир, а на войну с Украиной.

 

Напомним, президент Украины рассказал, что производство дешевых боевых дронов будет сокращено в разы, если весной Киев не получит финансирование от Евросоюза. Кроме того, уменьшатся и дальнобойные украинские возможности.

Отметим, Украина и Германия по итогам заседания "Рамштайн" 16 декабря заключили договоренностей на сумму в 1,2 млрд евро. Среди них - покупка немцами украинских дронов и оплата Берлином изготовления 200 самоходных пушек "Богдана".

Также недавно Германия передала Вооруженным силам Украины две системы противовоздушной обороны Patriot и уже девятый комплекс ПВО Iris-T.

Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияПВОВойна в Украине