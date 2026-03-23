Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Зеленський: є неспростовні дані, що РФ допомагає Ірану з розвідкою

18:19 23.03.2026 Пн
2 хв
Голова української держави розповів про доповідь начальника ГУР щодо Ірану
aimg Іван Носальський
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Українська розвідка отримала інформацію, яка підтверджує російську допомогу Ірану з розвідувальними даними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Читайте також: Путін спробував виторгувати у Трампа зупинку допомоги Україні з розвідкою, - Politico

За словами голови української держави, він заслухав доповідь начальника Головного управління розвідки Міноборони України Олега Іващенка.

"Маємо неспростовні дані, що росіяни продовжують надавати розвідувальну інформацію іранському режиму", - зазначив Зеленський.

Він додав, що росіяни використовують свої можливості радіотехнічної та радіоелектронної розвідки, а також частину даних щодо взаємодії від партнерів на Близькому Сході.

Росія допомагає Ірану у війні

Нагадаємо, ще на початку березня The Washington Post писало про те, що Росія передає Ірану інформацію про місцезнаходження військових об'єктів США на Близькому Сході.

У Вашингтоні, коментуючи таку інформацію, спочатку заявили про те, що це нібито не має жодного значення, оскільки іранські війська вже "були розгромлені".

При цьому спецпредставник президента США Стів Віткофф розповів, що російський диктатор Володимир Путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом спростовував такі чутки.

Після цього сам американський лідер припустив, що"Росія трохи допомагає Ірану".

15 березня президент України Володимир Зеленський розповів, що Росія надала Ірану безпілотники та інформацію про американські військові бази.

