Зеленский: есть неопровержимые данные, что РФ помогает Ирану с разведкой

18:19 23.03.2026 Пн
2 мин
Глава украинского государства рассказал о докладе начальника ГУР по Ирану
aimg Иван Носальский
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Украинская разведка получила информацию, которая подтверждает российскую помощь Ирану с разведывательными данными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Путин попытался выторговать у Трампа остановку помощи Украине с разведкой, - Politico

По словам главы украинского государства, он заслушал доклад начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко.

"Имеем неопровержимые данные, что россияне продолжают предоставлять разведывательную информацию иранскому режиму", - отметил Зеленский.

Он добавил, что россияне используют свои возможности радиотехнической и радиоэлектронной разведки, а также часть данных по взаимодействию от партнеров на Ближнем Востоке.

Россия помогает Ирану в войне

Напомним, еще в начале марта The Washington Post писало о том, что Россия передает Ирану информацию о местонахождении военных объектов США на Ближнем Востоке.

В Вашингтоне, комментируя такую информацию, сначала заявили о том, что это якобы не имеет никакого значения, поскольку иранские войска уже "были разгромлены".

При этом спецпредставитель президента США Стив Уиткофф рассказал, что российский диктатор Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом опровергал такие слухи.

После этого сам американский лидер допустил, что "Россия немного помогает Ирану".

15 марта президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Россия предоставила Ирану беспилотники и информацию об американских военных базах.

