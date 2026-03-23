Зеленский: есть неопровержимые данные, что РФ помогает Ирану с разведкой

Украинская разведка получила информацию, которая подтверждает российскую помощь Ирану с разведывательными данными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
По словам главы украинского государства, он заслушал доклад начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко.
"Имеем неопровержимые данные, что россияне продолжают предоставлять разведывательную информацию иранскому режиму", - отметил Зеленский.
Он добавил, что россияне используют свои возможности радиотехнической и радиоэлектронной разведки, а также часть данных по взаимодействию от партнеров на Ближнем Востоке.
Напомним, еще в начале марта The Washington Post писало о том, что Россия передает Ирану информацию о местонахождении военных объектов США на Ближнем Востоке.
В Вашингтоне, комментируя такую информацию, сначала заявили о том, что это якобы не имеет никакого значения, поскольку иранские войска уже "были разгромлены".
При этом спецпредставитель президента США Стив Уиткофф рассказал, что российский диктатор Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом опровергал такие слухи.
После этого сам американский лидер допустил, что "Россия немного помогает Ирану".
15 марта президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Россия предоставила Ирану беспилотники и информацию об американских военных базах.