Зеленський про дозвіл на протипіхотні міни в війні з Росією: сигнал нашим партнерам

"Сьогодні підписав указ, яким уводиться в дію рішення РНБО України щодо Оттавської конвенції - це конвенція про заборону протипіхотних мін. Росія ніколи не була учасницею цієї конвенції та надзвичайно цинічно використовує протипіхотні міни. Причому не тільки зараз, у війні проти України", - зазначив президент.

Він наголосив, що це фірмовий почерк російських убивць - знищувати життя всіма методами, які в них є.

"І хімічну зброю, і балістику, зокрема ракети середньої дальності, також різні типи мін, зокрема протипіхотні. На жаль, так. Звісно, ми бачимо, як наші сусіди у Європі реагують на цю загрозу", - додав він.

Водночас президент наголосив, що Україна усвідомлює складнощі процедури виходу, коли це здійснюється в умовах війни.

"Робимо цей політичний крок і даємо таким чином сигнал усім нашим партнерам, на чому зосереджуватись. Це стосується всіх країн, які по периметру російських кордонів. Саме протипіхотні міни є інструментом, який дуже часто не має альтернативи для оборони", - пояснив він.