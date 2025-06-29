Зеленський про дозвіл на протипіхотні міни в війні з Росією: сигнал нашим партнерам

Сьогодні Україна прийняла рішення про вихід з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Це сигнал для всіх країн, які межують з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Сьогодні підписав указ, яким уводиться в дію рішення РНБО України щодо Оттавської конвенції - це конвенція про заборону протипіхотних мін. Росія ніколи не була учасницею цієї конвенції та надзвичайно цинічно використовує протипіхотні міни. Причому не тільки зараз, у війні проти України", - зазначив президент.
Він наголосив, що це фірмовий почерк російських убивць - знищувати життя всіма методами, які в них є.
"І хімічну зброю, і балістику, зокрема ракети середньої дальності, також різні типи мін, зокрема протипіхотні. На жаль, так. Звісно, ми бачимо, як наші сусіди у Європі реагують на цю загрозу", - додав він.
Водночас президент наголосив, що Україна усвідомлює складнощі процедури виходу, коли це здійснюється в умовах війни.
"Робимо цей політичний крок і даємо таким чином сигнал усім нашим партнерам, на чому зосереджуватись. Це стосується всіх країн, які по периметру російських кордонів. Саме протипіхотні міни є інструментом, який дуже часто не має альтернативи для оборони", - пояснив він.
Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. І доручив вжити негайних заходів.
Зауважимо, що Україна - не перша держава, яка через загрозу від Росії відмовляється від виконання положень Оттавської конвенції. Раніше таке рішення вже прийняли Польща, Литва, Латвія та Фінляндія.
Зазначимо, що раніше сьогодні Міністерство закордонних справ України детально пояснило, чому Україна відмовилась від обмежень на міни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.