Зеленский о разрешении на противопехотные мины в войне с Россией: сигнал нашим партнерам

"Сегодня подписал указ, которым вводится в действие решение СНБО Украины относительно Оттавской конвенции - это конвенция о запрете противопехотных мин. Россия никогда не была участницей этой конвенции и чрезвычайно цинично использует противопехотные мины. Причем не только сейчас, в войне против Украины", - отметил президент.

Он подчеркнул, что это фирменный почерк российских убийц - уничтожать жизнь всеми методами, которые у них есть.

"И химическое оружие, и баллистику, в частности ракеты средней дальности, также различные типы мин, в том числе противопехотные. К сожалению, да. Конечно, мы видим, как наши соседи в Европе реагируют на эту угрозу", - добавил он.

В то же время президент подчеркнул, что Украина осознает сложности процедуры выхода, когда это осуществляется в условиях войны.

"Делаем этот политический шаг и даем таким образом сигнал всем нашим партнерам, на чем сосредоточиться. Это касается всех стран, которые по периметру российских границ. Именно противопехотные мины являются инструментом, который очень часто не имеет альтернативы для обороны", - пояснил он.