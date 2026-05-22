Зеленський доручив розглянути підвищення стипендій студентам

Студентам українських профтехучилищ хочуть збільшити щомісячні стипендії. Таким кроком влада намагається мотивувати молодь обирати прикладні професії.

Деталі зустрічі у Рівному Глава держави розпочав свій робочий візит до Рівного зі спілкування зі студентами місцевого професійного коледжу. Під час зустрічі обговорювалися питання підготовки фахівців, популяризації профтехосвіти та залучення європейських партнерів до модернізації навчального закладу. "Наші Збройні Сили роблять усе, щоб Україна жила, розвивалась, економічно передусім. Для цього потрібні всі прикладні професії - зараз і під час майбутньої відбудови", - наголосив Зеленський. Окрему увагу приділили працевлаштуванню випускників. До дискусії долучилися й керівники підприємств, які допомагають студентам із робочими місцями. Окрім цього, на зустрічі порушили питання фінансової підтримки молоді, зокрема - збільшення виплат. За словами президента, можливі рішення щодо підвищення стипендій напрацює Міносвіти