Зеленский поручил рассмотреть повышение стипендий студентам
Студентам украинских профтехучилищ хотят увеличить ежемесячные стипендии. Таким шагом власти пытаются мотивировать молодежь выбирать прикладные профессии.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram-канал.
Детали встречи в Ровно
Глава государства начал свой рабочий визит в Ровно с общения со студентами местного профессионального колледжа.
Во время встречи обсуждались вопросы подготовки специалистов, популяризации профтехобразования и привлечения европейских партнеров к модернизации учебного заведения.
"Наши Вооруженные Силы делают все, чтобы Украина жила, развивалась, экономически прежде всего. Для этого нужны все прикладные профессии - сейчас и во время будущего восстановления", - подчеркнул Зеленский.
Отдельное внимание уделили трудоустройству выпускников. К дискуссии присоединились и руководители предприятий, которые помогают студентам с рабочими местами.
Кроме этого, на встрече подняли вопрос финансовой поддержки молодежи, в частности - увеличение выплат.
По словам президента, возможные решения по повышению стипендий наработает Минобразования
Другие заявления президента
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поставил перед Кабмином четкие сроки для восстановления критической дорожной инфраструктуры.
В частности, власть должна максимально ускорить решение проблем с автодорогами в Киевской и Черниговской областях, поскольку от состояния этих дорог напрямую зависит оборонная логистика и оперативная эвакуация раненых военнослужащих.
Параллельно с этим под усиленным контролем находится и ситуация с безопасностью в других приграничных регионах. Глава государства заявил, что Силы обороны пока достигают определенных целей в приграничье Сумской области, где Ситуация остается напряженной из-за постоянной активности врага.
В свою очередь разведка продолжает фиксировать риски эскалации, поэтому Украина активно усиливает северное направление, создавая надежную защиту, которая должна полностью лишить оккупантов намерений относительно новой агрессии.