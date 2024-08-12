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Зеленський доручив на наступній Ставці представити чітку стратегію повернення полонених

Понеділок 12 серпня 2024 20:12
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Зеленський доручив на наступній Ставці представити чітку стратегію повернення полонених Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Володимир Зеленський доручив Головному управлінню розвідки, Службі безпеки та Міністерству внутрішніх справ до наступного засідання Ставки представити чітку стратегію повернення українських полонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

"Я дякую всім нашим солдатам, сержантам та офіцерам за сміливість та за результативність дій. Звичайно, я хочу окремо подякувати кожному нашому підрозділу, який поповнює обмінний фонд для нас, для України", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що для України принципово повернути всіх наших людей із російського полону.

"І сьогодні на Ставці доручено структурам, які займаються обмінами, - ГУР, СБУ та МВС, - максимально активно комунікувати з рідними українських полонених. Прозоро пояснювати їм, як формуються списки на обмін, кого реально повернути зараз. Загалом доручено представити чітку стратегію повернення наших людей із російського полону. На наступній Ставці має бути відповідна доповідь", - розповів президент.

Обмін полоненими між Україною та РФ

Нагадаємо, останній обмін пополеними між Україною та Росією відбувся 17 липня. Тоді вдалося повернути з російського полону 95 захисників - це воїни Збройних сил України, Національної гвардії та прикордонники.

Також нещодавно уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна за підтримки ОАЕ планує масштабний обмін з Росією, під час якого повернуть жінок-військовополонених.

За інформацією омбудсмена, Росія незаконно утримує понад 14 тисяч громадян України. Робота з повернення цивільних є найскладнішою.

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