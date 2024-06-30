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Росія незаконно утримує понад 14 тисяч українців, - омбудсмен

Київ, Неділя 30 червня 2024 12:35
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Росія незаконно утримує понад 14 тисяч українців, - омбудсмен Фото: омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія незаконно утримує понад 14 тисяч громадян України. Робота з повернення цивільних є найскладнішою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Повертаючи три категорії громадян України - це діти, військовополонені, цивільні - саме щодо цивільних це найскладніша робота", - сказав уповноважений.

Як пояснив омбудсмен, у випадку повернення цивільних не йдеться про обмін, як у випадку військовополонених.

"Міняти ми їх не можемо, якихось додаткових впливів на Російську Федерацію в нас напряму немає. У нас немає навіть юридичної бази, на підставі якої нам можна проводити цей процес", - додав Лубінець.

Коментуючи нещодавнє звільнення цивільних, омбудсмен зазначив, що це був перший випадок, коли участь у поверненні взяв Ватикан. Раніше Ватикан допомагав у поверненні дітей.

Великий обмін полонених

Цього тижня з російського полону звільнили 90 українських військових. Це була перша частина великого обміну.

У п'ятницю, 28 червня, Україна повернула 10 цивільних. Додому повернулися заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, Олена Пех та Валерій Матюшенко, які були у полоні з 2017-2018 років, двоє священників з Бердянська та п'ятеро цивільних, захоплених на території Білорусі.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що двох священників повернули за посередництва Ватикану.

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