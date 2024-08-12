Зеленский поручил на следующей Ставке представить четкую стратегию возвращения пленных

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Я благодарю всех наших солдат, сержантов и офицеров за смелость и за результативность действий. Конечно, я хочу отдельно поблагодарить каждого нашего подразделения, которое пополняет обменный фонд для нас, для Украины", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что для Украины принципиально вернуть всех наших людей из российского плена.

"И сегодня на Ставке поручено структурам, занимающимся обменами, - ГУР, СБУ и МВД, - максимально активно общаться с родными украинских пленных. Прозрачно объяснять им, как формируются списки на обмен, кого реально вернуть сейчас. В целом поручено представить четкую стратегию возвращение наших людей из российского плена. На следующей Ставке должен быть соответствующий доклад", - рассказал президент.