Зеленський доручив Федорову посилити захист українського неба

Найбільше навантаження - Київщина, Харківщина та Запоріжжя

За словами глави держави, ремонтні бригади, ДСНС, енергетичні компанії та комунальні служби працюють по всій країні. Найскладніша ситуація наразі залишається у Києві та області, Харкові й області, а також у Запорізькому регіоні.

Після нічної атаки на Київщину додаткові виклики виникли у Гостомелі, Бучі та Ірпені. Усі необхідні служби залучені до ліквідації наслідків. Також протягом дня має бути стабілізована ситуація в Одесі.

Окремі доповіді стосувалися Чернігівської, Сумської, Полтавської та Дніпропетровської областей.

Імпорт електроенергії та допомога партнерів

Окремо глава держави наголосив на необхідності терміново збільшити обсяги імпорту електроенергії та залучення додаткового обладнання від міжнародних партнерів.

За словами Зеленського, всі необхідні рішення для цього вже ухвалені, а нарощування імпорту має відбуватися без зволікань.

Доручення Міноборони щодо захисту неба

Президент повідомив, що дав окремі доручення міністру оборони України Михайлу Федорову щодо роботи Повітряних сил та посилення захисту українського неба.

"Відповідні рішення готуються", - зазначив він.

Нагадаємо, Федоров днями очолив Міноборони, за його призначення проголосували 277 народних депутатів.