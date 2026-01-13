ua en ru
Україна нагально потребує додаткових ракет до Patriot та NASAMS, - Міноборони

Вівторок 13 січня 2026 12:20
Україна нагально потребує додаткових ракет до Patriot та NASAMS, - Міноборони
Автор: Константин Широкун

Україна потребує додаткових ракет для комплексів протиповітряної оборони Patriot та NASAMS, щоб захищати критичну інфраструктуру від масованих ударів росіян.

Про це заявив заступник міністра оборони України Сергій Боєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

"РФ суттєво збільшила кількість ракет і дронів для атак по Україні. Ми нагально потребуємо додаткових ракет до систем Patriot та NASAMS", – зазначив заступник міністра оборони Сергій Боєв, звертаючись до учасників позачергового засідання Ради Україна-НАТО.

Він також окремо наголосив, що застосування Росією балістичної ракети середньої дальності поблизу кордонів НАТО є черговим проявом її агресивної політики та повної відсутності прагнення до миру.

Також він закликав союзників інвестувати у програму PURL і розвиток оборонного виробництва, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів.

Союзники, зі свого боку, рішуче засудили російські атаки, які є проявом відвертого терору проти українського цивільного населення, та підтвердили свою незмінну підтримку України і готовність надати необхідну допомогу.

Масовані удари росіян по Україні

Російські війська останнім часом посилили удари по критичній інфраструктурі України з застосуванням ударних дронів та ракет різних типів.

Так, під час нічної атаки російські війська вночі запустили по території України майже 300 дронів та десятки ракет різних типів. Більшість ворожих цілей знищили сили ППО.

Детально про те, що відомо про черговий обстріл Росією України – читайте у матеріалі РБК-Україна.

