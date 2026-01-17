RU

Зеленский поручил Федорову усилить защиту украинского неба

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский провел специальный энергетический селектор, во время которого заслушал доклады по ликвидации последствий российских ударов и решений, направленных на повышение устойчивости городов и общин

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Наибольшая нагрузка - Киевщина, Харьковщина и Запорожье

По словам главы государства, ремонтные бригады, ГСЧС, энергетические компании и коммунальные службы работают по всей стране. Самая сложная ситуация пока остается в Киеве и области, Харькове и области, а также в Запорожском регионе.

После ночной атаки на Киевщину дополнительные вызовы возникли в Гостомеле, Буче и Ирпене. Все необходимые службы привлечены к ликвидации последствий. Также в течение дня должна быть стабилизирована ситуация в Одессе.

Отдельные доклады касались Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областей.

Импорт электроэнергии и помощь партнеров

Отдельно глава государства отметил необходимость срочно увеличить объемы импорта электроэнергии и привлечения дополнительного оборудования от международных партнеров.

По словам Зеленского, все необходимые решения для этого уже приняты, а наращивание импорта должно происходить без промедлений.

Поручение Минобороны по защите неба

Президент сообщил, что дал отдельные поручения министру обороны Украины Михаилу Федорову относительно работы Воздушных сил и усиления защиты украинского неба.

"Соответствующие решения готовятся", - отметил он.

Напомним, Федоров на днях возглавил Минобороны, за его назначение проголосовали 277 народных депутатов.

 

 

Более того, по словам Зеленского, по состоянию на вчерашнее утро в Украине было несколько систем противовоздушной обороны без ракет. Но необходимые боеприпасы поступили. В то же время в самом Минобороны заявляли, что Украина нуждается в дополнительных ракетах для комплексов противовоздушной обороны Patriot и NASAMS для защиты критической инфраструктуры от массированных ударов россиян.

