Зеленський допустив завершення війни з РФ у першій половині 2026 року

Кіпр, Середа 07 січня 2026 19:55
Зеленський допустив завершення війни з РФ у першій половині 2026 року Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Війна Росії проти України може завершитися під час головування Кіпру в Євросоюзі, яке триватиме до 30 червня.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на церемонії відкриття головування Кіпру в Раді ЄС.

За його словами, мирні переговори з європейськими партнерами, США та всіма учасниками "коаліції охочих" досягли нового рубежу.

"Ми розуміємо, що ця війна може завершитися ще під час вашого президентства", - зазначив президент.

Зеленський заявив, що Україна "багато чого" очікує від головування Кіпру. Зокрема, йдеться про прогрес на шляху України до ЄС.

"Так, є країни невеликі за розміром, але ті, що отримали голос у багатьох європейських інституціях, ми бачимо в цьому символізм Європи", - сказав він.

Як додав президент, Україна сподівається, що для неї та Молдови будуть відкриті всі кластери переговорів.

"Під час вашого головування ми сподіваємося побачити початок імплементації пакета допомоги Україні, що допоможе зміцнити нашу стійкість і стійкість усієї Європи", - звернув увагу Зеленський.

Варто зауважити, що Кіпр прийняв головування в Раді Євросоюзу 1 січня. Воно триватиме до 30 червня.

Мирні переговори

Нагадаємо, Україна продовжує вести мирні переговори з європейськими та американськими партнерами. Зокрема, вчора, 6 січня, у Парижі відбулася зустріч "коаліції охочих" на рівні лідерів, за підсумками якої Київ, Париж і Лондон підписали декларацію про наміри щодо західного контингенту на українській території.

Також президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп на 90% погодили американський мирний план. Очікується, що документ винесуть на референдум.

Водночас Росія не показує готовності до миру. Днями окупанти вдарили по лікарні в Києві, внаслідок чого загинула одна людина.

