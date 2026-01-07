Зеленский допустил завершение войны с РФ в первой половине 2026 года
Война России против Украины может завершиться во время председательства Кипра в Евросоюзе, которое продлится до 30 июня.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на церемонии открытия председательства Кипра в Совете ЕС.
По его словам, мирные переговоры с европейскими партнерами, США и всеми участниками "коалиции желающих" достигли нового рубежа.
"Мы понимаем, что эта война может завершиться еще во время вашего президентства", - отметил президент.
Зеленский заявил, что Украина "много чего" ожидает от председательства Кипра. В частности, речь о прогрессе на пути Украины в ЕС.
"Да, есть страны небольшие по размеру, но получившие голос во многих европейских институциях мы видим в этом символизм Европы", - сказал он.
Как добавил президент, Украина надеется, что для нее и Молдовы будут открыты все кластеры переговоров.
"Во время вашего председательства мы надеемся увидеть начало имплементации пакета помощи Украине, что поможет укрепить нашу устойчивость и устойчивость всей Европы", - обратил внимание Зеленский.
Стоит заметить, что Кипр принял председательство в Совете Евросоюза 1 января. Оно продлится до 30 июня.
Мирные переговоры
Напомним, Украина продолжает вести мирные переговоры с европейскими и американскими партнерами. В частности, вчера, 6 января, в Париже состоялась встреча "коалиции желающих" на уровне лидеров, по итогам которой Киев, Париж и Лондон подписали декларацию о намерениях по западному контингенту на украинской территории.
Также президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп на 90% согласовали американский мирный план. Ожидается, что документ вынесут на референдум.
В то же время Россия не показывает готовности к миру. На днях оккупанты ударили по больнице в Киеве, в результате чего погиб один человек.