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Зеленський допустив нові поїздки за кордон і назвав умову

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський готовий здійснювати нові візити за кордон, якщо вони матимуть стратегічне значення для перемоги України, подібно до недавнього візиту до США.

Про це глава держави заявив на Конференції послів України, передає кореспондент РБК-Україна.

Президент наголосив, що зараз у нього немає можливості та часу здійснювати закордонні візити так, як це робилося раніше, і доводиться вдаватися до інших форматів.

"Але якщо якийсь візит потенційно може мати таке ж важливе, стратегічне наповнення, як мій візит зараз до США, якщо від результатів візиту прямо залежатимуть наші Збройні сили, всі наші Сили оборони, якщо той чи інший наш партнер готовий брати на себе лідерство у реалізації української "Формули миру", якщо можуть бути визначені кроки для прискорення нашої перемоги - то як виняток із загальної практики воєнного часу можуть бути мої переговори ось так, на особистому рівні", - сказав Зеленський.

Як орієнтир для послів України в інших країнах президент навів свій недавній візит до США, який він назвав дуже результативним - зокрема через рішення про надання Україні систем ППО, виділення допомоги Конгресом та інших стратегічних домовленостей із США.

Зеленський відвідав США

Нагадаємо, що глава держави Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабної війни здійснив закордонну поїздку.

Зокрема, 21 грудня він відправився до Вашингтона, де провів двосторонню зустріч із американським лідером Джо Байденом і виступив у Конгресі США. Крім того, по дорозі в Україну Зеленський приїхав і до Польщі, де зустрівся зі своїм колегою Анджеєм Дудою.

Вже сьогодні український президент записав відеозвернення зі свого офісу в Києві, він повідомив громадянам, що вже повернувся і продовжує працювати.

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Володимир ЗеленськийПрезидентВійна Росії проти України