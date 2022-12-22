Зеленський виступив у Конгресі США: про що говорив президент

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Конгресу під час візиту до США 21 грудня. Його виступ відбувся на спеціальному спільному засіданні членів Палати представників та Сенату на підтримку демократії.

Головні заяви президента під час виступу в Конгресі – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Що заявив Зеленський

Основні моменти з виступу президента України:

В ході російсько-української війни вирішується не лише доля і майбутнє України, а й доля усього цивілізованого світу. "Це битва не тільки за життя, свободу і безпеку людей – українців чи будь-якого іншого народу, який Росія прагне підкорити. Це битва за те, в якому світі житимуть наші діти і онуки та їхні діти і онуки. Це битва за те, хто переможе в умах наступних поколінь вільного світу", - сказав президент.

Для того, щоб переломити хід бойових дій на свою користь, а не лише оборонятись, Україні критично необхідна американська зброя, зокрема гармати, снаряди, РСЗО, бронетехніка та авіація. "Ми потребуємо більше ваших "Патріотів", щоб можна було зупинити російський терор проти наших міст і щоб українські патріоти могли на повну силу працювати заради нашої перемоги", - сказав Зеленський.

Росія знайшла собі союзника у терористичних діях проти України - Іран, котрий постачає їй сотні дронів-камікадзе. Тож в інтересах США зупинити ці країни, поки вони не завдали удару по союзниках американців.

"Україна ніколи не просила і не просить, щоб американські солдати воювали на нашій землі замість нас. Але керувати сучасними американськими танками і літаками – можуть українські солдати", - підкреслив Зеленський.

Президент США Джо Байден під час переговорів підтримав ініціативу Зеленського щодо проведення міжнародного саміту миру вже цієї зими. Фундаментом саміту має стати запропонована Зеленським "Формула миру", що складається з десяти пунктів.

Попри всі атаки з боку Росії, український народ і далі вести свою боротьбу до перемоги. "Якщо будуть російські ракети – ми зробимо все, що можемо, щоб захиститись. Якщо будуть іранські дрони, і нашим людям доведеться йти у бомбосховище у вечер перед Різдвом – українці і там сядуть за святковий стіл і підтримають одне одного", - сказав Зеленський.

Президент України подарував членам Конгресу прапор України, який йому днями передали захисники Бахмуту. Від голови демократичної більшості у Палаті представників Ненсі Пелосі Зеленський отримав прапор США, котрий в той день майорів над будівлею Конгресу. Загалом виступ Зеленського в Конгресі США тривав більше двадцяти хвилин.

Що відомо про виступ

Звернення Зеленського до Конгресу завершило програму його візиту до США, в рамках якої він зустрівся з президентом Джо Байденом та членами його адміністрації.

Виступ президента України почався о 02:30 22 грудня за київським часом.

Варто зазначити, що Володимир Зеленський вперше проводить зустрічі за межами країни з початку повномасштабного російського вторгнення. Про це нещодавно висловився прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

Речник заявив, що президент України може вирушити за кордон, але таку можливість бережуть для особливого випадку, оскільки вона має бути використана з максимальною ефективністю.

Офіційне запрошення від Конгресу

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі офіційно запросила українського президента виступити перед конгресменами від імені лідерів республіканців та демократів.

"Перед обличчям жахливих звірств Путіна українські борці за свободу надихнули світ залізною волею і незламним духом, давши відсіч жорстокому та невиправданому вторгненню Росії. У цей темний час ваше мужнє, патріотичне та невтомне лідерство згуртувало не тільки ваш народ, а й увесь світ, щоб стати на передову боротьби за свободу", - йдеться у листі із запрошенням Володимиру Зеленському виступити у Конгресі.

Пелосі додала, що боротьба за свободу в Україні є боротьбою за демократію, а також що Конгрес із нетерпінням чекає "надихаючого послання про єдність, стійкість і рішучість".

Зазначимо, раніше спікер попросила членів парламенту бути присутніми на спеціальному засіданні 21 грудня на підтримку демократії.

Мета візиту Зеленського

Володимир Зеленський вирушив до США для посилення обороноздатності країни та обговорення подальшої співпраці країн. Про це написав сам президент на своїй сторінці у Twitter.

В ОП наголошують на надзвичайній важливості поїздки Зеленського, оскільки вона спростує російські фейки про те, що нібито відносини між Америкою та Україною "охолоджуються".

Також це можливість прямо пояснити реальну ситуацію в Україні та розповісти, яка саме зброя потрібна нашим військовим, щоб надалі боротися з російською агресією.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк додав, що візит Володимира Зеленського до США активізує та оптимізує ключові напрями військової співпраці. Це мобілізує двопартійну політичну підтримку Конгресу та чіткіше зобразить картину майбутнього, якщо війна не буде закінчена правильно.

Деталі поїздки

Джо Байден запросив главу України відвідати США під час телефонної розмови 11 грудня. З метою безпеки про поїздку заздалегідь не повідомлялося.

Володимир Зеленський поїздом приїхав до Польщі, а звідти вилетів до Штатів американським військовим літаком.

За день до від'їзду Зеленський побував у Бахмуті, де нагородив військових та отримав від них прапор із проханням передати його президенту США та Конгресу як подяку за військову допомогу.

У Вашингтоні у лідера України заплановано двогодинні переговори з американським колегою Байденом, виступ перед конгресменами та низку двосторонніх зустрічей.

До приїзду Зеленського в Білому домі оголосили про новий великий пакет військової допомоги, який включатиме батарею ЗРК Patriot та інше озброєння.

Також США планують оголосити Росію державою-агресором, проте спочатку хочуть дізнатися, чи підтримає відповідний законопроект президент України. Законодавці очікують схвалення з боку Володимира Зеленського, коли він особисто звернеться до Конгресу.

До того ж візит Зеленського збігся з розглядом у Конгресі законопроекту про держфінансування на 2023 рік, в якому передбачається виділення 44,9 млрд доларів допомоги Україні та союзникам по НАТО.