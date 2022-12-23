Зеленський позапланово звернувся до українців (відео)

Президент Володимир Зеленський позапланово записав відеозвернення до українців. В ньому він розповів, що вже повернувся до Києва після поїздки до Вашингтона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

"Доброго ранку всім! Бажаю всім здоров'я! Чуєте, у нас уже працюють телефони (на відео чути звук телефонів - ред.)..Я в кабінеті. Працюємо заради перемоги. Усім гарного дня! Усіх переможемо", - сказав Зеленський.

Перша закордонна поїздка Зеленського від 24 лютого

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення здійснив закордонну поїздку.

Так, 21 грудня він відправився до Вашингтона, де провів двосторонню зустріч із американським лідером Джо Байденом і виступив у Конгресі США.

Вже на зворотному шляху Зеленський також завітав й до Польщі, де зустрівся зі своїм колегою Анджеєм Дудою.

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