RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский допустил новые поездки за границу и назвал условие

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский готов совершать новые визиты за рубеж, если они будут иметь стратегическое значение для победы Украины, подобно недавнему визиту в США.

Об этом глава государства заявил на Конференции послов Украины, передает корреспондент РБК-Украина .

Президент подчеркнул, что сейчас у него нет возможности и времени совершать зарубежные визиты так, как это делалось ранее и приходится прибегать к другим форматам.

"Но если какой-то визит потенциально может иметь такое же важное, стратегическое наполнение, как мой визит сейчас в США, если от результатов визита будут прямо зависеть наши Вооруженные силы, все наши Силы обороны, если тот или другой наш партнер готов брать на себя лидерство в реализации украинской "Формулы мира", если могут быть определены шаги для ускорения нашей победы - то как исключение из общей практики военного времени, могут быть мои переговоры вот так, на личном уровне", - сказал Зеленский.

В качестве ориентира для послов Украины в других странах президент привел свой недавний визит в США, который он назвал очень результативным - в частности, из-за решений о предоставлении Украине систем ПВО, выделения помощи Конгрессом и других стратегических договоренностей со США

Зеленский посетил США

Напомним, что глава государства Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабной войны совершил заграничную поездку.

В частности, 21 декабря он отправился в Вашингтон, где провел двустороннюю встречу с американским лидером Джо Байденом и выступил в Конгрессе США. Кроме того, по дороге в Украину Зеленский приехал и в Польшу, где встретился со своим коллегой Анджеем Дудой.

Уже сегодня украинский президент записал видеообращение из своего офиса в Киеве и сообщил гражданам, что уже вернулся и продолжает работать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийПрезидентВойна России против Украины