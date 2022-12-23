Зеленский допустил новые поездки за границу и назвал условие

Президент подчеркнул, что сейчас у него нет возможности и времени совершать зарубежные визиты так, как это делалось ранее и приходится прибегать к другим форматам.

"Но если какой-то визит потенциально может иметь такое же важное, стратегическое наполнение, как мой визит сейчас в США, если от результатов визита будут прямо зависеть наши Вооруженные силы, все наши Силы обороны, если тот или другой наш партнер готов брать на себя лидерство в реализации украинской "Формулы мира", если могут быть определены шаги для ускорения нашей победы - то как исключение из общей практики военного времени, могут быть мои переговоры вот так, на личном уровне", - сказал Зеленский.

В качестве ориентира для послов Украины в других странах президент привел свой недавний визит в США, который он назвал очень результативным - в частности, из-за решений о предоставлении Украине систем ПВО, выделения помощи Конгрессом и других стратегических договоренностей со США

Зеленский посетил США

Напомним, что глава государства Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабной войны совершил заграничную поездку.

В частности, 21 декабря он отправился в Вашингтон, где провел двустороннюю встречу с американским лидером Джо Байденом и выступил в Конгрессе США. Кроме того, по дороге в Украину Зеленский приехал и в Польшу, где встретился со своим коллегой Анджеем Дудой.

Уже сегодня украинский президент записал видеообращение из своего офиса в Киеве и сообщил гражданам, что уже вернулся и продолжает работать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.