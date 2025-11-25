Зеленський допускає прийняття більшої частини мирного плану США, - Стармер

Президент України Володимир Зеленський вважає, що більшість пунктів мирного плану США можна прийняти.
Про це заявив прем'єр Британії Кір Стармер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
Стармер під час виступу перед лідерами "коаліції рішучих" заявив, що переговори про мир в Україні рухаються в правильному напрямку.
За його словами, під час переговорів України та США в Женеві було досягнуто прогресу.
"Я вітаю деякі з розроблених зараз положень. Це була можливість переконатися, що проєкт плану повністю відображає інтереси України і створює основу для міцного миру", - додав прем'єр.
Він уточнив, що Україна "запропонувала кілька конструктивних змін", які підтримали радники з нацбезпеки європейських країн.
"Я справді вважаю, що ми рухаємося в позитивному напрямку, і сьогодні є ознаки того, що значною мірою більша частина тексту, як вказує Володимир (Зеленський - ред.), може бути ухвалена", - наголосив Стармер.
Нагадаємо, після переговорів українських та американських чиновників у Женеві з'явилася інформація про те, що мирний план США було змінено.
Зокрема, за інформацією Financial Times, тепер план складається з 19 пунктів, а не з 28, як це було раніше.
Поінформоване джерело РБК-Україна розповіло, що мирний план уже не передбачає обмеження на чисельність ЗСУ та амністію для військових злочинців.
Водночас у МЗС України заявили про те, що найчутливіші питання обговорюватимуть президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, що Зеленський готовий до зустрічі з Трампом уже 27 листопада.