Зеленский допускает принятие большей части мирного плана США, - Стармер

Стармер во время выступления перед лидерами "коалиции решительных" заявил, что переговоры о мире в Украине движутся в правильном направлении.

По его словам, во время переговоров Украины и США в Женеве был достигнут прогресс.

"Я приветствую некоторые из разработанных сейчас положений. Это была возможность убедиться, что проект плана полностью отражает интересы Украины и создает основу для прочного мира", - добавил премьер.

Он уточнил, что Украина "предложила несколько конструктивных изменений", которые поддержали советники по нацбезопасности европейских стран.

"Я действительно считаю, что мы движемся в положительном направлении, и сегодня есть признаки того, что в значительной степени большая часть текста, как указывает Владимир (Зеленский - ред.), может быть принята", - подчеркнул Стармер.