Зеленский допускает принятие большей части мирного плана США, - Стармер

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что большинство пунктов мирного плана США можно принять.
Об этом заявил премьер Британии Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
Стармер во время выступления перед лидерами "коалиции решительных" заявил, что переговоры о мире в Украине движутся в правильном направлении.
По его словам, во время переговоров Украины и США в Женеве был достигнут прогресс.
"Я приветствую некоторые из разработанных сейчас положений. Это была возможность убедиться, что проект плана полностью отражает интересы Украины и создает основу для прочного мира", - добавил премьер.
Он уточнил, что Украина "предложила несколько конструктивных изменений", которые поддержали советники по нацбезопасности европейских стран.
"Я действительно считаю, что мы движемся в положительном направлении, и сегодня есть признаки того, что в значительной степени большая часть текста, как указывает Владимир (Зеленский - ред.), может быть принята", - подчеркнул Стармер.
Напомним, после переговоров украинских и американских чиновников в Женеве появилась информация о том, что мирный план США был изменен.
В частности, по информации Financial Times, теперь план состоит из 19 пунктов, а не из 28, как это было ранее.
Информированный источник РБК-Украина рассказал, что мирный план уже не предусматривает ограничения на численность ВСУ и амнистию для военных преступников.
При этом в МИД Украины заявили о том, что самые чувствительные вопросы будут обсуждать президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что Зеленский готов ко встрече с Трампом уже 27 ноября.