Зеленський допускає прийняття більшої частини мирного плану США, - Стармер

Про це заявив прем'єр Британії Кір Стармер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Стармер під час виступу перед лідерами "коаліції рішучих" заявив, що переговори про мир в Україні рухаються в правильному напрямку.

За його словами, під час переговорів України та США в Женеві було досягнуто прогресу.

"Я вітаю деякі з розроблених зараз положень. Це була можливість переконатися, що проєкт плану повністю відображає інтереси України і створює основу для міцного миру", - додав прем'єр.

Він уточнив, що Україна "запропонувала кілька конструктивних змін", які підтримали радники з нацбезпеки європейських країн.

"Я справді вважаю, що ми рухаємося в позитивному напрямку, і сьогодні є ознаки того, що значною мірою більша частина тексту, як вказує Володимир (Зеленський - ред.), може бути ухвалена", - наголосив Стармер.