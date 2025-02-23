Зеленський про допомогу від США та угоду про рідкісноземи: не визнаємо гранти, як борги
Україна отримала від Сполучених Штатів Америки (США) 100 мільярдів доларів допомоги. Водночас Київ не планує визнавати гранти, як борги, які нібито потрібно повернути Вашингтону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час пресконференції.
"Розберімося з цифрою. Я знаю, що у нас було 100 млрд доларів (американської допомоги, - ред.) - і це факт. Я не збираюся визнавати 500, хто б що не говорив, як би ми не спілкувались. Зі всією повагою до партнерів, я стійко стою"- заявив президент.
Водночас він зауважив, що також не має бажання фіксувати 100 млрд доларів, як борг Штатам, оскільки фінансування було грантами про які він домовлявся з Конгресом й колишнім головою Білого дому Джо Байденом.
За його словами, якщо ж сьогодні Штати запропонують допомогу, яку Україна повинна буде пізніше повернути, тоді це буде угодою.
"І я сказав, що я готовий до такого діалогу. Я впевнений, що він буде позитивним, подобається він мені чи ні, бо нам треба допомога. Якщо ваша умова, що ви не дасте допомогу, якщо ми не підпишемо угоду, то тоді зрозуміло. Питання - скільки ви даєте допомоги? 10, 20, 30 млрд, зброєю, прямою фінансовою допомогою?", - пояснив Зеленський.
Угода по рідкісноземах між Україною та США
12 лютого президент заявив, що голова Міністерства фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на 500 млрд доларів в обмін на допомогу Вашингтона. Пізніше Київ відмовився підписувати угоду, оскільки вона була не готова для захисту українських інтересів.
Як розповіла перша віцепрем'єрка України Юлія Свириденко, на тимчасово окупованих територіях знаходяться рідкісноземи на суму 350 млрд доларів.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак також заявив, що Україна не відмовилась від угоди й переговори з партнерами наразі тривають у робочому режимі.
Також нещодавно голова Білого дому Дональд Трамп стверджував, що Штати нібито витратили 350 мільярдів доларів на підтримку України, але ця цифра значно перевищує фактичну суму.
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