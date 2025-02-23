Пентагон спростував заяву Трампа про витрачені 350 млрд доларів на Україну

Цього тижня президент США Дональд Трамп знову повторив свою заяву про те, що Сполучені Штати витратили 350 мільярдів доларів на підтримку України. Однак ця цифра значно перевищує фактичну суму, яку офіційно витратили США.

Офіційні дані Пентагону та Конгресу

З моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Конгрес США виділили близько 183 мільярдів доларів на підтримку України. З цієї суми Пентагон підтвердив, що на військову допомогу Києву було спрямовано 65,9 мільярда доларів, а ще 3,9 мільярда залишаються невитраченими.

З цих 183 мільярдів доларів близько 58 мільярдів витрачено в США для розвитку оборонної промисловості, зокрема на заміну зброї, переданої Україні, новими американського виробництва.

Трамп, висловлюючи своє невдоволення витратами, заявив у соціальних мережах, що "посередньо успішний комік Володимир Зеленський переконав Сполучені Штати витратити 350 мільярдів доларів на війну, яку неможливо виграти". Проте, ця цифра не підкріплена жодними офіційними документами чи підтвердженнями з боку уряду США.

Експерти спростовують заяву Трампа. Співробітниця Ради з міжнародних відносин Ліана Фікс зазначила, що цифра в 350 мільярдів доларів не відповідає дійсності, і що "можна відстежити, скільки США витратили на Україну".

Інші джерела, зокрема Deutsche Welle та Newsweek, також спростовують заяви Трампа, наголошуючи, що фактична допомога США Україні складає близько 203 мільярдів доларів, з яких 183 мільярди були виділені для операції Atlantic Resolve та допомоги Україні.

Європейська допомога

У той час, як Трамп стверджує, що США витратили більше за Європу, дані Kiel Institute for the World Economy показують, що європейські країни, зокрема ЄС, Великобританія та Норвегія, виділили на допомогу Україні близько 140 мільярдів доларів, що в сумі з американськими витратами складає більше 320 мільярдів доларів.

Враховуючи цей фактор, варто зазначити, що більша частина допомоги від США була спрямована на військову підтримку, в той час як європейські країни забезпечували фінансову та гуманітарну допомогу.

Загальна картина допомоги

Фахівці зазначають, що значна частина допомоги США залишалася в країні, оскільки кошти витрачалися на розвиток оборонної промисловості США або на виготовлення нового обладнання для заміни старої зброї, переданої Україні.

Натомість український президент Володимир Зеленський заявив, що загальна вартість війни з лютого 2022 року склала близько 320 мільярдів доларів, з яких 120 мільярдів - це внесок України, а 200 мільярдів доларів - допомога від США та ЄС.

Таким чином, дані про "350 мільярдів доларів", озвучені Трампом, є значно завищеними і не відповідають реальному розміру фінансової допомоги США Україні, що підтверджується фактичними даними урядових органів та незалежних аналітичних центрів.