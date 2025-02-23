У Зеленського зробили заяву про угоду по рідкісноземам: ніхто ні від чого не відмовлявся

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував продовження переговорів з партнерами щодо угоди про рідкісноземельні метали. Він запевнив, що ніхто не відмовлявся.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака під час Форуму "Україна. Рік 2025".

В Офісі президента прокоментували ситуацію щодо угоди про співпрацю в сфері рідкісноземельних металів. Там запевнили, що переговори з партнерами тривають у робочому режимі.

"Може працювати в загальній структурі гарантій безпеки військових і інших, але це дуже важливий (процес), і тому, безумовно, ми продовжуємо з нашими партнерами цей діалог, щоб не було там інших. Ніхто не відмовлявся ні від чого, у нас іде нормальний робочий процес", – заявив Єрмак.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що Україна активно продовжує діалог з міжнародними партнерами, і процес триває без перешкод.