У Зеленського зробили заяву про угоду по рідкісноземам: ніхто ні від чого не відмовлявся
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував продовження переговорів з партнерами щодо угоди про рідкісноземельні метали. Він запевнив, що ніхто не відмовлявся.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака під час Форуму "Україна. Рік 2025".
В Офісі президента прокоментували ситуацію щодо угоди про співпрацю в сфері рідкісноземельних металів. Там запевнили, що переговори з партнерами тривають у робочому режимі.
"Може працювати в загальній структурі гарантій безпеки військових і інших, але це дуже важливий (процес), і тому, безумовно, ми продовжуємо з нашими партнерами цей діалог, щоб не було там інших. Ніхто не відмовлявся ні від чого, у нас іде нормальний робочий процес", – заявив Єрмак.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що Україна активно продовжує діалог з міжнародними партнерами, і процес триває без перешкод.
Пропозиція США щодо фонду
Україна відмовилася від пропозиції США щодо створення фонду на 500 мільярдів доларів, який мав бути частиною угоди, що передбачала передачу частини мінеральних ресурсів країни на користь Вашингтона. Про це повідомив агентству Bloomberg український чиновник, знайомий з перебігом переговорів.
Згідно з інформацією джерела Bloomberg, фонд мав компенсувати допомогу, яку США надали Україні з початку російської агресії. Проте українська сторона заявляє, що реальна сума цієї підтримки значно нижча і становить близько 90 мільярдів доларів.