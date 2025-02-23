Зеленский о помощи от США и соглашении о редкоземах: не признаем гранты, как долги

Украина получила от Соединенных Штатов Америки (США) 100 миллиардов долларов помощи. В то же время Киев не планирует признавать гранты, как долги, которые якобы нужно вернуть Вашингтону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время пресс-конференции.

"Давайте разберемся с цифрой. Я знаю, что у нас было 100 млрд долларов (американской помощи, - ред.) - и это факт. Я не собираюсь признавать 500, кто бы что ни говорил, как бы мы ни общались. Со всем уважением к партнерам, я стойко стою", - заявил президент.

В то же время он отметил, что также не имеет желания фиксировать 100 млрд долларов, как долг Штатам, поскольку финансирование было грантами о которых он договаривался с Конгрессом и бывшим главой Белого дома Джо Байденом.

По его словам, если же сегодня Штаты предложат помощь, которую Украина должна будет позже вернуть, тогда это будет соглашением.

"И я сказал, что я готов к такому диалогу. Я уверен, что он будет положительным, нравится он мне или нет, потому что нам нужна помощь. Если ваше условие, что вы не дадите помощь, если мы не подпишем соглашение, то тогда понятно. Вопрос - сколько вы даете помощи? 10, 20, 30 млрд, оружием, прямой финансовой помощью?", - пояснил Зеленский.