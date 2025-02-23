На окупованих територіях України знаходиться "рідкісноземів" на 350 млрд доларів, - Свириденко
На тимчасово окуапованих територіях знаходиться "рідкісноземів" на сумму 350 млрд доларів. Ці ресурси можуть бути використані РФ у війні проти України.
Про це заявила перша віцепрем'єрка України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву під час Форуму "Україна. Рік 2025".
"Україна дійсно має запаси титану, літію, урану і рідкоземельних металів. Наша задача не просто експорт цієї сировини, а залучення інвестицій в переробку і розробку радовищ", - розповіла вона.
За словами Свириденко, перед Україною стоїть велика задача оновити геологічну інформацію і залучити інвесторів у переробну промисловість.
"Ми знаємо і володіємо інформацією, що на території, яка тимчасово окупована, цих корисних критичних матеріалів знаходиться на суму порядка 350 млрд доларів. Ці ресурси, якими на жаль, на сьогоднішній день володіє агресор", - додала представниця уряду.
Угода про "рідкісноземи" з США
З початку наступного тижня Кабмін почне серйозно працювати над укладенням угоди про корисні копалини та гарантії безпеки з адміністрацією президента США Дональда Трампа.
Раніше президент України Володимир Зеленський озвучував тезу про те, що території України важливо захистити від росіян не тільки з погляду безпеки, а й у фінансовому плані. В іншому разі важливі копалини, зокрема "рідкісноземи", дістануться росіянам безкоштовно.
Детальніше про рідкоземельні метали і чому США так важливо укладення угоди про "рідкісноземи" - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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