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На окупованих територіях України знаходиться "рідкісноземів" на 350 млрд доларів, - Свириденко

Україна, Неділя 23 лютого 2025 15:10
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На окупованих територіях України знаходиться "рідкісноземів" на 350 млрд доларів, - Свириденко Фото: перша віце-прем'єр України Юлія Свириденко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

На тимчасово окуапованих територіях знаходиться "рідкісноземів" на сумму 350 млрд доларів. Ці ресурси можуть бути використані РФ у війні проти України.

Про це заявила перша віцепрем'єрка України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву під час Форуму "Україна. Рік 2025".

"Україна дійсно має запаси титану, літію, урану і рідкоземельних металів. Наша задача не просто експорт цієї сировини, а залучення інвестицій в переробку і розробку радовищ", - розповіла вона.

За словами Свириденко, перед Україною стоїть велика задача оновити геологічну інформацію і залучити інвесторів у переробну промисловість.

"Ми знаємо і володіємо інформацією, що на території, яка тимчасово окупована, цих корисних критичних матеріалів знаходиться на суму порядка 350 млрд доларів. Ці ресурси, якими на жаль, на сьогоднішній день володіє агресор", - додала представниця уряду.

Угода про "рідкісноземи" з США

З початку наступного тижня Кабмін почне серйозно працювати над укладенням угоди про корисні копалини та гарантії безпеки з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Раніше президент України Володимир Зеленський озвучував тезу про те, що території України важливо захистити від росіян не тільки з погляду безпеки, а й у фінансовому плані. В іншому разі важливі копалини, зокрема "рідкісноземи", дістануться росіянам безкоштовно.

Детальніше про рідкоземельні метали і чому США так важливо укладення угоди про "рідкісноземи" - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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