Зеленский о "договоренностях" Трампа и Путина в Анкоридже: не знаем, но догадываемся

Украина не имеет официальной информации о том, что именно обсуждали президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин в Анкоридже. Но предполагает, что там обсуждали "чувствительные вопросы".

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед прессой 30 января.

Зеленский пояснил, что ни о каких договоренностях между РФ и США в Анкоридже ему не сообщали. Официальной информации по этому поводу также нет.

"В конце концов все все узнают, это вопрос времени. Но у нас есть сигналы, что они там обсуждали ключевые вопросы. Я анализирую то, что мы обсуждаем сейчас, и считаю, что те сложные вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, очень сложные именно из-за того, что они были в каком-то формате обсуждены ранее", - предположил президент.

При этом, поскольку встреча была одна, не сложно понять, что обсуждали вопросы Донбасса и временно оккупированных территорий Украины, а также, скорее всего, вопрос замороженных активов России, добавил Зеленский.