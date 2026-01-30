Зеленский о "договоренностях" Трампа и Путина в Анкоридже: не знаем, но догадываемся
Украина не имеет официальной информации о том, что именно обсуждали президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин в Анкоридже. Но предполагает, что там обсуждали "чувствительные вопросы".
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед прессой 30 января.
Зеленский пояснил, что ни о каких договоренностях между РФ и США в Анкоридже ему не сообщали. Официальной информации по этому поводу также нет.
"В конце концов все все узнают, это вопрос времени. Но у нас есть сигналы, что они там обсуждали ключевые вопросы. Я анализирую то, что мы обсуждаем сейчас, и считаю, что те сложные вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, очень сложные именно из-за того, что они были в каком-то формате обсуждены ранее", - предположил президент.
При этом, поскольку встреча была одна, не сложно понять, что обсуждали вопросы Донбасса и временно оккупированных территорий Украины, а также, скорее всего, вопрос замороженных активов России, добавил Зеленский.
Отметим, что российский диктатор Путин постоянно ссылается на полумифические "договоренности в Анкоридже", когда заходит речь о мирном соглашении с Украиной. В частности, в конце декабря он заявлял, что РФ настаивает на том, чтобы забрать Донбасс в соответствии с тем, о чем "говорили в Анкоридже".
Кроме этого, в Анкоридже Путин и Трамп якобы обсуждали вопрос управления временно оккупированной Запорожской атомной электростанцией. Мол, рассматривался вопрос совместного управления ЗАЭС силами США и России, без участия Украины.