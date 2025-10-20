Зеленський домовився про зустріч з Макроном

Зеленський наголосив, що зараз саме "правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни" та максимально скористатися наявними можливостями для тиску на Росію.

За його словами, тиск на країну-агресора є ключем до розв’язки конфлікту.

"Обговорили з Емманюелем усі актуальні аспекти дипломатії та нещодавні наші контакти з партнерами. Вдячний за підтримку. Домовилися зустрітись найближчим часом", - повідомив президент.