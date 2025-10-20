Зеленський домовився про зустріч з Макроном

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном та домовився про зустріч найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Зеленського в Telegram.
Зеленський наголосив, що зараз саме "правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни" та максимально скористатися наявними можливостями для тиску на Росію.
За його словами, тиск на країну-агресора є ключем до розв’язки конфлікту.
"Обговорили з Емманюелем усі актуальні аспекти дипломатії та нещодавні наші контакти з партнерами. Вдячний за підтримку. Домовилися зустрітись найближчим часом", - повідомив президент.
17 жовтня 2025 року президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.
Під час зустрічі Зеленський наголосив на необхідності надання Україні далекобійних ракет "Томагавк", що дозволило б ефективніше протистояти російським ударам.
Однак Трамп висловив занепокоєння щодо ескалації конфлікту та підкреслив, що надання таких озброєнь може призвести до непередбачуваних наслідків.
Зеленський також запропонував обмін: Україна готова надати США свої передові безпілотники в обмін на ракети "Томагавк". Однак Трамп не дав чіткої відповіді на цю пропозицію.
Зеленський також повідомив, що після розмови з президентом США Київ обговорював це питання з європейськими лідерами, і деякі з них планують звертатися до американської адміністрації від свого імені.