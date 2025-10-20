Чому Трамп не поспішає з "Томагавками": пояснення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому США ще не надали Україні далекобійну зброю "Томагавк". За його словами, справа не лише в наявності ракет, а й у способі їх використання.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський розповів під час спілкування з журналістами.
Чому США ще не надали "Томагавки"
"Друга історія з далекобійною зброєю, а саме з "томагавками". Президент Трамп публічно сказав, що Америці вони потрібні. На мій погляд, він не хоче ескалації з "руськими" до того часу, поки не зустрінеться з ними", - зазначив Зеленський.
Глава держави додав, що питання постачання - це не лише наявність самого озброєння, а й можливість його застосування та координація.
"Питання ж не просто в "Томагавках" як таких. Питання у використанні зброї. Бо можна мати ATACMS, але як ви можете їх використовувати? Питання не тільки в тому, яка у вас зброя, а як ви її можете використовувати. Зрозуміло, що по військових цілях і в координації, але ви самі обираєте цей шлях", - підкреслив президент.
Київ координує дії з європейськими лідерами
Зеленський також повідомив, що після розмови з Трампом Київ обговорював це питання з європейськими лідерами, і деякі з них планують звертатися до американської адміністрації від свого імені.
"Ми розмовляли з європейськими лідерами одразу після зустрічі з Президентом Трампом. Вони самі хочуть звертатися з проханням до нього. Ми в постійній координації. У нас в Ірландії була зупинка на дозаправку. І в цей момент, коли ми зупинялися, Андрій Єрмак (глава Офісу президента - ред.) виходив на звʼязок з усіма NSA, вони спілкувалися", - розповів Зеленський
Зеленський додав, що Україна перебуває в постійному контакті з лідерами європейських країн, спільно формує спільну позицію, і що надалі європейські партнери також будуть звертатися до Сполучених Штатів у різних форматах.
Заяви про "Томагавки"
Після зустрічі з Зеленським у Вашингтоні президент Трамп заявив, що "Сполученим Штатам Америки також потрібні "Томагавки". В нас їх багато, але вони нам потрібні".
Трамп додав, що Путіну під час телефонної розмови не сподобалась ідея передачі кількох тисяч "Томагавків" партнерам США.
На брифінгу 18 жовтня після зустрічі з Трампом Володимир Зеленський уточнив, що тема надання Україні далекобійних ракет "Томагавк" не скасована. Проте сторони домовилися не порушувати це публічно, аби уникнути ескалації.
Також віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив журналістам, що остаточного рішення щодо постачання крилатих ракет "Томагавк" Україні ще не ухвалено, але США продовжують аналізувати можливості надання зброї Києву.