Зеленский договорился о встрече с Макроном

Зеленский отметил, что сейчас именно "правильный момент, чтобы подтолкнуть ситуацию к окончанию войны" и максимально воспользоваться имеющимися возможностями для давления на Россию.

По его словам, давление на страну-агрессора является ключом к развязке конфликта.

"Обсудили с Эмманюэлем все актуальные аспекты дипломатии и недавние наши контакты с партнерами. Благодарен за поддержку. Договорились встретиться в ближайшее время", - сообщил президент.