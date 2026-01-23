Зеленський домовився з Трампом про постачання ракет для Patriot

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп домовилися про постачання Україні ракет для систем Patriot.

Про це глава української держави заявив на Форумі талановитої молоді в Києві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрінформ ".

"Я спілкувався з президентом Трампом і отримав, не буду говорити, скільки ракет PAC-3 для Patriot", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що під час візиту на Всесвітній економічний форум хотів обговорити як глобальні питання, так і вирішити конкретні завдання.

"Ми говорили про глобальні речі, але ми вирішили питання, яке чітко відповідає, для чого я туди поїхав", - додав президент.

Ракети PAC-3

Ракети PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) є сучасною модифікацією перехоплювачів для американської зенітно-ракетної системи Patriot, призначеної для захисту від балістичних ракет, крилатих ракет, безпілотників та інших повітряних загроз.

PAC-3 відрізняються поліпшеним наведенням і можливістю прямого попадання в ціль, що збільшує їхню ефективність проти сучасних високошвидкісних загроз.