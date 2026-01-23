ua en ru
Зеленский договорился с Трампом о поставках ракет для Patriot

Киев, Пятница 23 января 2026 22:07
Зеленский договорился с Трампом о поставках ракет для Patriot Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп договорились о поставках Украине ракет для систем Patriot.

Об этом глава украинского государства заявил на Форуме талантливой молодежи в Киеве, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Я общался с президентом Трампом и получил, не буду говорить, сколько ракет PAC-3 для Patriot", - сказал Зеленский.

Он отметил, что во время визита на Всемирный экономический форум хотел обсудить как глобальные вопросы, так и решить конкретные задачи.

"Мы говорили о глобальных вещах, но мы решили четко отвечающий вопрос, для чего я туда поехал", - добавил президент.

Ракеты PAC-3

Ракеты PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) являются современной модификацией перехватчиков для американской зенитно-ракетной системы Patriot, предназначенной для защиты от баллистических ракет, крылатых ракет, беспилотников и других воздушных угроз.

PAC-3 отличаются улучшенным наведением и возможностью прямого попадания в цель, что увеличивает их эффективность против современных высокоскоростных угроз.

Встреча Зеленского и Трампа

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретились на полях Всемирного экономического форума в Давосе 22 января.

Американский лидер заявил, что переговоры были очень хорошими. Также он добавил, что "все хотят завершения войны".

При этом после возвращения из Давоса Зеленский рассказал, что возвращается с договоренностями о новом пакете необходимой ПВО. Деталей он не раскрывал.

Стоит заметить, что ракеты для Patriot крайне необходимы Украине на фоне усиления ударов России по объектам энергетической инфраструктуры.

