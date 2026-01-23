Зеленский договорился с Трампом о поставках ракет для Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп договорились о поставках Украине ракет для систем Patriot.

Об этом глава украинского государства заявил на Форуме талантливой молодежи в Киеве, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укринформ ".

"Я общался с президентом Трампом и получил, не буду говорить, сколько ракет PAC-3 для Patriot", - сказал Зеленский.

Он отметил, что во время визита на Всемирный экономический форум хотел обсудить как глобальные вопросы, так и решить конкретные задачи.

"Мы говорили о глобальных вещах, но мы решили четко отвечающий вопрос, для чего я туда поехал", - добавил президент.

Ракеты PAC-3

Ракеты PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) являются современной модификацией перехватчиков для американской зенитно-ракетной системы Patriot, предназначенной для защиты от баллистических ракет, крылатых ракет, беспилотников и других воздушных угроз.

PAC-3 отличаются улучшенным наведением и возможностью прямого попадания в цель, что увеличивает их эффективность против современных высокоскоростных угроз.