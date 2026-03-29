Зеленський домовився про партнерство в оборонці із ще одним ворогом Ірану
Президент Володимир Зеленський зустрівся з Королем Йорданії Абдаллою II та обговорив можливе партнерство у сфері безпеки. Глава держави зазначив, що важливо, щоб допомога була взаємною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис глави держави в Facebook.
"Україна відкрита до спільної роботи для захисту від дроново-ракетних ударів. З власного досвіду ми знаємо, що без єдиної системи налаштувати повноцінний захист людей та критичної інфраструктури просто неможливо", - написав Зеленський після зустрічі з Королем.
Він додав, що Україна володіє системою протистояння ворожим ударам, зокрема, іранським дронам.
"І дуже важливо, щоб ті, кому ми пропонуємо свою експертизу, могли й нам допомогти посилитися", - зазначив президент і подякував Абдаллі II за відкритість до діалогу.
Що передувало
Як відомо, Йордаіня опинилась втягнутою у конфлікт на Близькому Сході, коли Тегеран почав завдавати ударів по американським військовим базам у країнах Перської затоки.
Наприклад, 1 березня Іран обстріляв військові бази в Йорданії та Іраку.
Україна продовжує укладати угоди про партнерство з країнами Перської затоки та державами, які протистоять іранському режиму. Наприклад, напередодні Володимир Зеленський після зустрічі з лідером ОАЕ заявив про нову безпекову співпрацю.
Слід зазначити, Тегеран назвав Україну законною ціллю після того, як Київ почав домомагати країнам затоки протистояти іранським "Шахедам".
Операція США та Ізраїлю проти іранського режиму розпочалась 28 лютого. В першу добу було ліквідовано верховного главу Ірану Алі Хаменеї. Однак операція затягнулась попри амбітні заяви американського лідера Дональда Трампа. Наразі він розмірковує над тим, чи розпочинати наземну оперцаію в Ірані.