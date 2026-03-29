Зеленський домовився про партнерство в оборонці із ще одним ворогом Ірану

Президент Володимир Зеленський зустрівся з Королем Йорданії Абдаллою II та обговорив можливе партнерство у сфері безпеки. Глава держави зазначив, що важливо, щоб допомога була взаємною.

"Україна відкрита до спільної роботи для захисту від дроново-ракетних ударів. З власного досвіду ми знаємо, що без єдиної системи налаштувати повноцінний захист людей та критичної інфраструктури просто неможливо", - написав Зеленський після зустрічі з Королем. Він додав, що Україна володіє системою протистояння ворожим ударам, зокрема, іранським дронам. "І дуже важливо, щоб ті, кому ми пропонуємо свою експертизу, могли й нам допомогти посилитися", - зазначив президент і подякував Абдаллі II за відкритість до діалогу.