Зеленский договорился о партнерстве в оборонке с еще одним врагом Ирана

23:54 29.03.2026 Вс
Президент сообщил, что Украина готова делиться опытом в сфере безопасности на пятом году противостояния агрессору
aimg Маловичко Юлия
Зеленский договорился о партнерстве в оборонке с еще одним врагом Ирана Фото: президент Владимир Зеленский и Король Иордании Абддалла II (facebook.com/zelenskyy.official)

Президент Владимир Зеленский встретился с Королем Иордании Абдаллой II и обсудил возможное партнерство в сфере безопасности. Глава государства отметил, что важно, чтобы помощь была взаимной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Facebook.

"Украина открыта к совместной работе для защиты от дроново-ракетных ударов. По собственному опыту мы знаем, что без единой системы настроить полноценную защиту людей и критической инфраструктуры просто невозможно", - написал Зеленский после встречи с Королем.

Он добавил, что Украина обладает системой противостояния вражеским ударам, в частности, иранским дронам.

"И очень важно, чтобы те, кому мы предлагаем свою экспертизу, могли и нам помочь усилиться", - отметил президент и поблагодарил Абдаллу II за открытость к диалогу.

Что предшествовало

Как известно, Иордания оказалась втянутой в конфликт на Ближнем Востоке, когда Тегеран начал наносить удары по американским военным базам в странах Персидского залива.

Например, 1 марта Иран обстрелял военные базы в Иордании и Ираке.

Украина продолжает заключать соглашения о партнерстве со странами Персидского залива и государствами, которые противостоят иранскому режиму. Например, накануне Владимир Зеленский после встречи с лидером ОАЭ заявил о новом сотрудничестве в сфере безопасности.

Следует отметить, Тегеран назвал Украину законной целью после того, как Киев начал помогать странам залива противостоять иранским "Шахедам".

Операция США и Израиля против иранского режима началась 28 февраля. В первые сутки был ликвидирован верховный глава Ирана Али Хаменеи. Однако операция затянулась несмотря на амбициозные заявления американского лидера Дональда Трампа. Сейчас он размышляет над тем, начинать ли наземную оперцаию в Иране.

