Зеленский договорился о новых взносах в PURL на Кипре, - Сибига

Президент Владимир Зеленский договорился на Кипре о новых взносах в PURL и дополнительных пакетах помощи для Украины.

Как сообщает РБК-Украина , об этом министр иностранных дел Андрей Сибига заявил в эфире телемарафона.

По словам министра, неформальный саммит ЕС на Кипре был "переломным моментом".

"Украина, украинский народ, президент Украины выдержали удар. Это была борьба, привлечение наших партнеров и всего дипломатического инструментария. Это была одна из самых тяжелых задач. Но ее удалось выполнить", - подчеркнул Сибига.

Он рассказал, что на Кипре были отдельные договоренности Владимира Зеленского относительно новых взносов в PURL и дополнительных пакетов помощи для Украины.

Напомним, после того, как Дональд Трамп во второй раз стал президентом США, Вашингтон постепенно прекратил предоставление прямой военной помощи Украине. Вместо этого совместно с НАТО была создана программа PURL.

Цель программы - быстрое обеспечение Киева критически важным американским вооружением, которое не имеет европейских аналогов. Для этого формируется приоритетный список потребностей, согласованный с партнерами Украины.

Финансирование закупок осуществляют страны Альянса путем взносов в общий фонд. После этого Соединенные Штаты обеспечивают прямые поставки техники и боеприпасов на фронт.