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Зеленский договорился с Лукашенко о переговорах с РФ на Припяти, - ОП

Автор: Дмитрий Левицкий

Офис президента Украины подтвердил переговоры с Россией. Они запланированы в районе реки Припять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Как говорится, о переговорах между Украиной и РФ было договорено в ходе сегодняшнего разговора президента Владимира Зеленского с главой белорусского режима Александром Лукашенко.

"Политики договорились, что украинская делегация встретится с русским без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять", - сообщили в Офисе президента Украины.

Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.

Напомним, сегодня днем стало известно, что Зеленский поговорил по телефону с Лукашенко, но подробностей беседы не было.

После этого у Лукашенко заявили, что переговоры Украины и России якобы могут пройти в Гомеле, но украинская сторона не подтвердила место проведения.

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