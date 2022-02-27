Зеленский договорился с Лукашенко о переговорах с РФ на Припяти, - ОП

Офис президента Украины подтвердил переговоры с Россией . Они запланированы в районе реки Припять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

Как говорится, о переговорах между Украиной и РФ было договорено в ходе сегодняшнего разговора президента Владимира Зеленского с главой белорусского режима Александром Лукашенко.

"Политики договорились, что украинская делегация встретится с русским без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять", - сообщили в Офисе президента Украины.

Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.