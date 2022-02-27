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Лукашенко заявил Путину, что переговоры с Украиной якобы могут пройти на границе

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Минск, Воскресенье 27 февраля 2022 15:11
Лукашенко заявил Путину, что переговоры с Украиной якобы могут пройти на границе Фото: Александр Лукашенко и Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Юлия Бойко

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил президенту РФ Владимиру Путину о том, что переговоры между Украиной и Россией якобы могут пройти на украинско-белорусской границе. По его словам, делегация из Киева якобы все-таки едет на переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого".

Сообщается, что после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Лукашенко обратился к Путину с предложением, чтобы российская делегация задержалась в Гомеле. Якобы в связи с тем, что "украинская делегация задерживается".

По информации белорусской стороны, переговоры планируются в Гомельской области, на белорусско-украинской границе.

Отметим, официальной информации от Киева на этот счет пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский поговорил по телефону с Лукашенко, но подробностей беседы не было.

Подробнее о ситуации с переговорами читайте в материале РБК-Украина.

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