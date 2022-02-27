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Зеленський домовився з Лукашенком про переговори з РФ на Прип'яті, - ОП

Автор: Дмитро Левицький

Офіс президента України підтвердив переговори з Росією. Вони заплановані в районі річки Прип'ять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Як зазначається, про переговори між Україною та РФ було домовлено в ході сьогоднішньої розмови президента Володимира Зеленського з главою білоруського режиму Олександром Лукашенком.

"Політики домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип'ять", - повідомили в Офісі президента України.

Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.

Нагадаємо, сьогодні вдень стало відомо, що Зеленський поговорив телефоном з Лукашенком, але подробиць бесіди не було.

Після цього у Лукашенка заявили, що переговори України та Росії нібито можуть пройти у Гомелі, але українська сторона не підтвердила місце проведення.

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