ru ua
Вс, 27 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский провел переговоры с Лукашенко

Новина українською →
Украина, Воскресенье 27 февраля 2022 13:47
Зеленский провел переговоры с Лукашенко Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач / РБК Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинский гарант Владимир Зеленский провел переговоры с лидером Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины в Telegram.

"Поговорил с Александром Лукашенко", - написал Зеленский.

Деталей и других подробностей переговоров пока не сообщалось.

Как сообщало РБК-Украина ранее, Александр Лукашенко подтвердил, что с территории Беларуси были выпущены ракеты в сторону Украины.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что не будет проводить переговоры с Россией в Беларуси, куда будто бы прибыла российская делегация.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина