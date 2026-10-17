Зеленський: дизельна угода - лише перший крок, зняття санкцій з РФ продовжуватиметься

США продовжкватимуть знімати санкції з Росії. Дизельна угода була лише першим кроком.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.
"Я вважаю, що зняття санкцій (з Росії - ред.) будуть продовжуватися. Дизельна угода - це перший крок", - сказав Зеленський.
На його думку, таким чином не можна зупинити російського диктатора Володимира Путіна. Він, навпаки, відчуває радість, що у нього є така підтримка.
"Але ми дуже сподіваємось, що президент США буде робити все, щоб Путін зупинив вбивства, удари по нашій енергетиці, зупинив цю війну. Обмеженням відповідей України по РФ, яка вбиває наших людей, цього не зробиш. І зняттям санкцій тим більше", - наголосив президент.
Нагадаємо, нещодавно Мінфін США дозволив постачання російського дизелю - з нього зняли санкції до 7 квітня 2027 року.
Росія поставить на американський та світовий ринки мільйони тонн дизельного пального. Мінфін США видав тимчасову ліцензію, яка дозволить РФ розпочати поставки.
Росія розраховує до кінця року відновити експорт дизельного пального до 3-3,5 млн тонн на місяць. У Москві заявляють, що це дозволить повернутися до докризових показників та перевищити анонсовані раніше цифри.
Варто зазначити, що спроба президента США ДональдаТрампа збити ціни на пальне перед виборами за допомогою "дизельної угоди" з Москвою грає на руку Кремлю.
Росія використовує паливну кризу, щоб спровокувати конфлікт між США та Україною і змусити Київ припинити удари по російських НПЗ.
Окрім того, Трамп підписав указ про призупинення "пекельних санкцій" проти Росії - масштабних мит, обмежень та санкцій, які просував покійний сенатор Ліндсі Грем за купівлю російських енергоносіїв.