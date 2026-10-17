Зеленский: дизельная сделка - только первый шаг, снятие санкций с РФ будет продолжаться

США продолжат снимать санкции с России. Дизельное соглашение было только первым шагом.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.
"Я считаю, что снятие санкций (с России - ред.) будут продолжаться. Дизельное соглашение - это первый шаг", - сказал Зеленский.
По его мнению, таким образом, нельзя остановить российского диктатора Владимира Путина. Он, напротив, испытывает радость, что у него есть такая поддержка.
"Но мы очень надеемся, что президент США будет делать все, чтобы Путин остановил убийства, удары по нашей энергетике, остановил эту войну. Ограничением ответов Украины по РФ, которая убивает наших людей, этого не сделаешь. И снятием санкций тем более", - подчеркнул президент.
Напомним, недавно Минфин США разрешил поставки российского дизеля - с него сняли санкции до 7 апреля 2027 года.
Россия поставит на американский и мировой рынки миллионы тонн дизельного горючего. Минфин США выдал временную лицензию, позволяющую РФ начать поставки.
Россия рассчитывает до конца года возобновить экспорт дизельного горючего до 3-3,5 млн тонн в месяц . В Москве заявляют, что это позволит вернуться к докризисным показателям и превысить ранее анонсированные цифры.
Стоит отметить, что попытка президента США Дональда Трампа сбить цены на горючее перед выборами с помощью "дизельного соглашения" с Москвой играет на руку Кремлю.
Россия использует топливный кризис, чтобы спровоцировать конфликт между США и Украиной и заставить Киев прекратить удары по российским НПЗ.
Кроме того, Трамп подписал указ о приостановлении "адских санкций" против России - масштабных пошлин, ограничений и санкций, которые продвигал покойный сенатор Линдси Грэм за покупку российских энергоносителей.