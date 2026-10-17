Зеленский: дизельная сделка - только первый шаг, снятие санкций с РФ будет продолжаться

"Я считаю, что снятие санкций (с России - ред.) будут продолжаться. Дизельное соглашение - это первый шаг", - сказал Зеленский.

По его мнению, таким образом, нельзя остановить российского диктатора Владимира Путина. Он, напротив, испытывает радость, что у него есть такая поддержка.

"Но мы очень надеемся, что президент США будет делать все, чтобы Путин остановил убийства, удары по нашей энергетике, остановил эту войну. Ограничением ответов Украины по РФ, которая убивает наших людей, этого не сделаешь. И снятием санкций тем более", - подчеркнул президент.