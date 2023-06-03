Зеленський: деякі країни НАТО так бояться Росію, що не готові бачити Україну в союзі

"Я вважаю, що деякі країни НАТО так бояться Росію, що не готові бачити Україну в союзі. Якщо нас не бачать і не дадуть якийсь сигнал у Вільнюсі (на саміті НАТО, - ред.), я вважаю, Україні нема що робити на цьому саміті", - заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна не хоче бути у НАТО під час війни, але прагне приєднатися після перемоги. Президент підкреслив, що Україна очікує на потужний сигнал від альянсу.

"Скільки життів коштує одна фраза на Вільнюському саміті, скільки життів українців коштує фраза: "Україна буде в НАТО після цієї війни, після того, як буде безпечно". Скільки це коштує?" - сказав гарант.

Україна та НАТО

Варто зазначити, що 11 липня у Вільнюсі відбудеться саміт країн НАТО. Україна наголошує, що чекає від альянсу політичного рішення щодо термінів чи чіткого плану членства.

Проте в НАТО наразі не поспішають з обіцянками. Зокрема, генсек Єнс Столтенберг стверджує, що всі члени альянсу хочуть бачити Україну в НАТО, але, за його словами, наразі пріоритетом залишається допомога Україні у війні.

Крім того, Україна хоче отримати гарантії безпеки выд НАТО. За даними західних ЗМІ, в НАТО обговорюють декілька "механізмів безпеки". Глава Міноборони Британії Бен Воллес також підтвердив цю інформацію.

Детальніше про те, що Україна хоче отримати на літньому саміті НАТО та чого чекати від альянсу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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