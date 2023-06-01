В НАТО розглядають кілька варіантів гарантій безпеки для України: ЗМІ дізналися деталі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Що хоче Україна

Українська влада неодноразово наголошувала, що прагнуть якнайшвидшого вступу нашої країни до НАТО. Президент Володимир Зеленський наголошував, що цього не станеться до завершення війни. Проте він закликав альянс надати чіткий алгоритм дій для вступу та гарантії безпеки.

Представники влада очікує на політичний крок від НАТО на літньому саміті у Вільнюсі.

Альянс не поспішає

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг та інші союзники пообіцяли Україні допомогу у війні та після її завершення. Альянс хоче започаткувати багаторічну програму підтримки для переходу на стандарти НАТО. Проте механізм досі не запрацював.

Джерела видання у Брюсселі заявляють, що НАТО хоче гарантувати постачання військового обладнання, співробітництво у військовій сфері. Зокрема, також йдеться про реформування Міністерства оборони за моделлю НАТО.

Гарантії безпеки

Країни Балтії та Польщі підтримують багаторічну програму для України, проте хочуть ще більшої підтримки. Мова йде про чіткі зобов'язання про членство та гарантії безпеки.

Експерти кажуть, що країни НАТО хочуть сформувати певний "якір", щоб убезпечити Україну. Цю ідею підтримують Велика Британія, США та Франція. Проте виникають питання щодо термінів, оскільки війна досі триває.

За даними видання, альянс також обговорює пропозицію "механізмів безпеки". У Брюсселі пояснюють, що це більш регульована та надійна формула, яка допоможе гарантувати військову підтримку у довгостроковій перспективі, поки союзники не будуть готові прийняти Україну в НАТО.

Інша модель полягає у наданні гарантій безпеки, це концепція, запропонована заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд.

"Це може означати підписання якоїсь двосторонньої чи групової політичної угоди, яка забезпечить вищий рівень військової допомоги Україні, ніж зараз, залежно від того, коли ця угода набуде чинності", - пояснює видання.