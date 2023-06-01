ua ru
Чт, 01 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Глави МЗС країн НАТО обговорять вступ України до альянсу

Новость на русском →
Осло, Четвер 01 червня 2023 10:59
Глави МЗС країн НАТО обговорять вступ України до альянсу Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять перспективи вступу України до альянсу. Засідання відбудеться сьогодні, 1 червня, в Осло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга перед зустріччю.

Він зазначив, що протягом останніх місяців члени НАТО та партнер надали Україні безпрецедентний рівень підтримки і підтримала її прагнення приєднатися до альянсу.

"Ми також обговоримо прагнення України до членства, і всі члени альянсу погоджуються, що двері НАТО відкриті для нових членів. Усі члени альянсу також погоджуються, що Україна стане членом альянсу", - сказав генсек.

При цьому Столтенберг наголосив, що "Москва не має права вето проти розширення НАТО". Водночас, за словами генсека, пріоритетом наразі залишається допомога Україні та її перемога у війні.

"Треба зробити так, щоб Україна перемогла у цій війні. І коли війна закінчиться, ми маємо забезпечити, щоб історія не повторилася, щоб ця модель російської агресії проти України справді припинилася, а отже, ми повинні мати рамки для забезпечення гарантій безпеки України після закінчення війни", - додав Столтенберг.

Що цьому передувало

Нагадаємо, у липні цього року у Вільнюсі пройде саміт країн НАТО. Україна очікує, що альянс підтвердить свою підтримку і ухвалить політичне рішення - надасть графік вступу до НАТО та чіткий алгоритм дій.

Крім того, Україна хоче гарантій безпеки від НАТО і відкидає альтернативні варіанти членства. Західні ЗМІ повідомляли, що партнери хочуть запропонувати Україні модель гарантій безпеки на зразок тієї, яку має Ізраїль, а головним гарантом можуть стати США.

Детальніше про очікування України від саміту НАТО - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Єнс Столтенберг
NEWS
Світло подорожчало. Яким буде тариф на електроенергію та як зростуть платіжки
Світло подорожчало. Яким буде тариф на електроенергію та як зростуть платіжки
DAILY
Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють