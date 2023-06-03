Зеленский: некоторые страны НАТО так боятся Россию, что не готовы видеть Украину в союзе

"Я считаю, что некоторые страны НАТО так боятся Россию, что не готовы видеть Украину в союзе. Если нас не видят и не дадут какой-то сигнал в Вильнюсе (на саммите НАТО, - ред.), я считаю, Украине нечего делать на этом саммите", - заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина не хочет быть в НАТО во время войны, но стремится присоединиться после победы. Президент подчеркнул, что Украина ожидает мощный сигнал от альянса.

"Сколько жизней стоит одна фраза на Вильнюсском саммите, сколько жизней украинцев стоит фраза: "Украина будет в НАТО после этой войны, после того как будет безопасно". Сколько это стоит?" - сказал гарант.

Украина и НАТО

Следует отметить, что 11 июля в Вильнюсе состоится саммит стран НАТО. Украина подчеркивает, что ждет от альянса политического решения о сроках или четкого плана членства.

Однако в НАТО пока не спешат с обещаниями. В частности, генсек Йенс Столтенберг утверждает, что все члены альянса хотят видеть Украину в НАТО, но, по его словам, приоритетом остается помощь Украине в войне.

Кроме того, Украина хочет получить гарантии безопасности от НАТО. По данным западных СМИ, в НАТО обсуждается несколько "механизмов безопасности". Глава Минобороны Британии Бен Уоллес также подтвердил эту информацию.

Детальнее о том, что Украина хочет получить на летнем саммите НАТО и чего ждать от альянса - читайте в материале РБК-Украина.

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