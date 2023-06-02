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Вступ не буде швидким. Глава Міноборони Британії розкрив плани НАТО щодо України

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Лондон, П'ятниця 02 червня 2023 12:49
Вступ не буде швидким. Глава Міноборони Британії розкрив плани НАТО щодо України Фото: міністр оборони Британії Бен Воллес (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Вступ України до НАТО не буде швидким, оскільки з цього питання досі є розбіжності. Проте альянс готовий підтримувати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Британії Бена Воллеса в інтерв'ю The Washington Post.

Він заявив, що існують розбіжності щодо перспектив вступу України до НАТО. За його словами, альянс, як і ЄС, не хочуть повторювати помилок минулого, обіцяючи кандидатам швидке членство.

"Ми повинні бути реалістами і сказати: "Цього не станеться у Вільнюсі". Це не станеться найближчим часом", - сказав Воллес.

Як стверджує Воллес, в НАТО розмірковують над альтернативами, щоб "допомогти Україні і дати їй не 100-відсотковий, але такий же ефект, як НАТО".

Міністр заявив, що низка країн готова укласти двосторонні або багатосторонні "пакти про взаємну оборону" з Україною та взяти на себе зобов’язання щодо довгострокових планів нарощування військового потенціалу країни.

На думку Воллеса, це убезпечить Україну і не дасть Росії повторити агресію, "сухопутні сили якої будуть значно виснажені протягом наступних 10 років".

Україна та НАТО

Українська влада неодноразово наголошувала, що наша країна готова приєднатися до НАТО, хоча і розуміють, що це навряд чи станеться до закінчення війни. Президент Володимир Зеленський пояснив, що Україна чекає політичних кроків від НАТО - чіткого плану вступу чи ухвалення гарантій безпеки.

В НАТО поки не поспішають з обіцянками щодо членства чи гарантій. Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголошує, що "двері відкриті", але водночас пояснює - наразі пріоритетом є допомога Україні у війні. За даними західних ЗМІ, НАТО обговорює декілька "механізмів безпеки".

Детальніше про те, що Україна хоче отримати на літньому саміті НАТО та чого чекати від альянсу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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