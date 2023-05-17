Вступ в НАТО. Чи може війна завадити запрошенню України в Альянс

Україна зможе приєднатися до НАТО після перемоги у війну. Проте зараз Україна хоче отримати від Альянсу запрошення на вступ.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу".

Голова постійної української делегації в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв у коментарі РБК-Україна зазначив, що наша країна очікує від Альянсу чіткого рішення щодо запрошення на вступ.

"Це необхідно для того, щоб після завершення війни не повертатися до політичних питань і одразу перейти у практичну, технічну площину", - пояснив він.

При цьому речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко наголосив, що процес приєднання України до НАТО бачать у контексті підтримки союзниками заявки на членство, яка була офіційно подана у вересні 2022 року, політичного рішення запросити приєднатися до Альянсу, а також початку переговорів про приєднання, які мають завершитися підписанням відповідних протоколів та їхньою подальшою ратифікацією.

"Усі ці рішення в руках у наших союзників. Прив'язки до дат немає. Однак як люблять повторювати наші партнери: політика - це про правильний вибір часу. Ми переконані, що час діяти настав. Сподіваємося, що на саміті лідери держав продемонструють політичну волю та рішучість і визначать шлях до вступу України до НАТО", - сказав він.

За словами Ніколенко, наразі не йдеться про терміновий вступ України до НАТО, оскільки влада розуміє, що цього не буде до перемоги. Проте війна не є перешкодою для ухвалення політичних рішень.

"Приєднання - це процес і ми заохочуємо союзників розпочати цей процес у Вільнюсі. Ще раз повторюємо, що війна не є перешкодою для того, щоб розпочати процес", - додав речник МЗС.