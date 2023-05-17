Вступ в НАТО. Чи може війна завадити запрошенню України в Альянс
Україна зможе приєднатися до НАТО після перемоги у війну. Проте зараз Україна хоче отримати від Альянсу запрошення на вступ.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу".
Голова постійної української делегації в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв у коментарі РБК-Україна зазначив, що наша країна очікує від Альянсу чіткого рішення щодо запрошення на вступ.
"Це необхідно для того, щоб після завершення війни не повертатися до політичних питань і одразу перейти у практичну, технічну площину", - пояснив він.
При цьому речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко наголосив, що процес приєднання України до НАТО бачать у контексті підтримки союзниками заявки на членство, яка була офіційно подана у вересні 2022 року, політичного рішення запросити приєднатися до Альянсу, а також початку переговорів про приєднання, які мають завершитися підписанням відповідних протоколів та їхньою подальшою ратифікацією.
"Усі ці рішення в руках у наших союзників. Прив'язки до дат немає. Однак як люблять повторювати наші партнери: політика - це про правильний вибір часу. Ми переконані, що час діяти настав. Сподіваємося, що на саміті лідери держав продемонструють політичну волю та рішучість і визначать шлях до вступу України до НАТО", - сказав він.
За словами Ніколенко, наразі не йдеться про терміновий вступ України до НАТО, оскільки влада розуміє, що цього не буде до перемоги. Проте війна не є перешкодою для ухвалення політичних рішень.
"Приєднання - це процес і ми заохочуємо союзників розпочати цей процес у Вільнюсі. Ще раз повторюємо, що війна не є перешкодою для того, щоб розпочати процес", - додав речник МЗС.
Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що усі країни-члени НАТО згодні з тим, що Україна стане членом Альянсу, але зараз слід забезпечити її перемогу.
При цьому глава МЗС Дмитро Кулеба закликав Альянс дати Україні чіткий "графік вступу". Він очікує, що це станеться на саміті НАТО у Вільнюсі.
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