Зеленський про демілітаризацію росіян: знищено три "Іскандери", є й нові ураження

Українські військові цього тижня знищили ключові позиції ворога, зокрема три установки "Іскандер", які використовували для обстрілів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Зеленський розповів, що сьогодні заслухав доповіді від міністра оборони України Рустема Умєрова та головкома Олександра Сирського. Говорили передусім про дії українських військових на передовій.

"Є за що подякувати. Наші воїни цього тижня успішно знищили позиції росіян – саме ті позиції, з яких били по Україні, по наших громадах, по наших людях. Днями були знищені три установки "Іскандер" - це було знищення просто вбивць", - наголосив президент.

Він також нагадав, що українські бійці збили російський військовий літак Су-35. Водночас Зеленський розповів, що війська ЗСУ пошкодили:

російські військові вертольоти,

військову логістику

аеродроми.

"Це допомагає нашому захисту - кожне ускладнення для Росії має значення для нас", - запевнив глава України.